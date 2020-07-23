الهيئة العامة للأرصاد الجوي: سحب رعدية مصحوبة برياح عالية السرعة وأمطار اليوم (الخميس)

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر، ظهور سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات (النيل الأبيض، جنوب كردفان ودارفور الكبرى)

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خلال اليوم “الخميس” حتى صبيحة الغد. وحذرت الهيئة، مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة أخذ التدابير اللأزمة ومصابي الأمراض الصدرية والعيون توخِّي الحيطة الحذر.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)