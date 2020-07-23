دكتور المقبول : لن نسمح بإستئناف اي نشاط بعد تزايد الاصابة بكورونا

الخليج 365 :
كَشف مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة د. بابكر المقبول، أن مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم، رفع مذكرة عاجلة بخصوص استئناف وعودة النشاط الرياضي فيما يتعلق بكرة القدم، واشتملت المذكرة على ما تراه وزارة الصحة ولجنة الطوارئ في الاستناد على قرارها في هذا الخصوص، وأضاف أن اتحاد الكرة قدم أسباباً خاصة حول المشاركات الخارجية التي تتعلق بمشاركة المنتخبات الوطنية واختيار الأندية التي ستشارك في البطولات الأفريقية والعربية، وأوضح المقبول في اتصال هاتفي مع “الصيحة” ان هناك متغيرات كثيرة تفرض نفسها في الخرطوم وعدد من الولايات، وهناك زيادة في الإصابات بوباء “كورونا”، وبحسب الوضع الراهن يحتاج الأمر برمته للدراسة والتحليل والتقييم الدقيق من قِبل وزارة الصحة واللجنة العليا للطوارئ، مؤكداً أنه لإعادة اي نشاط سواء في كرة القدم أو غيرها من المناشط الأخرى في المجتمع، لا بد أن تكون هناك مؤشرات إيجابية للعودة وإن كان هناك اتجاه لها أي عودة النشاط الرياضي، فربما تكون بدون جمهور ويرتبط هذا بازدياد أو قلة الإصابة بوباء كورونا سواء في الولايات أو الخرطوم وهذا ما نتمناه، وحول الإجابة على سؤال “الصيحة” عن ان اللجنة العليا للطوارئ بوزارة الصحة قد ردت على اتحاد كرة القدم سلباً أم إيجاباً، قال د. المقبول حتى الآن لم نقل شيئاً أو رداً حول مذكرة اتحاد كرة القدم، ولن نتعجّل في ذلك، لأن الأمر مرتبط بتقارير وإفادات احترازية كثيرة.
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