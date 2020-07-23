ولاية الخرطوم توفـر الاضاحي بالاقساط للعاملين بالولاية

الخليج 365 : وقعت ولاية الخرطوم أمس عقداً مع محفظة (قوت العاملين الاتحادية) لتوفير خراف الاضاحي للعاملين، بحضور أمين عام حكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ ومدير عام المالية المكلف عبد العزيز عمر، وأعضاء اللجنة العليا لتوفير الاضاحي ومناديب وحدات الولاية.

ونص الاتفاق على توفير (٢٠) ألف أضحية بسعر ١٣٧٥٠ جنيه للخروف الواحد تسدد بالاقساط لمدة (١٠) أشهر خصما على المرتب وتبلغ التكلفة الكلية للخراف (٢٧٥) َمليون جنيه وأكد مدير عام المالية ان وزارته قامت بتوفير التمويل المطلوب

الى ذلك اكد أمين عام الحكومة أن توفير الخراف يأتي في إطار برنامج ثورة ديسمبر لتحسين أحوال العاملين ودعمهم وقال: إنه رغم ظروف كورنا غير أن اللجنة العليا والمحفظة القومية بذلت جهوداً مقدرة لتوفير الاضاحي.

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