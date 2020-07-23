دقلو يؤكد الشروع الفوري في تنفيذ مطالب اعتصام فتابرنو

التاريخ: 23-يوليو-2020
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أعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، الشروع الفوري في تنفيذ اتفاق مطالب اعتصام منطقة فتابرنو بشمال دارفور، اعتباراً من اليوم ، و أكد جاهزية القوة المشتركة المكونة من (النيابة والقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وأهل المنطقة) التي بدأت مهامها في تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المتورطين في الاحداث وتقديمهم للعدالة .
وتعهد قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق بتوفير الأمن وفرض هيبة الدولة وتنفيذ مطلوبات الاعتصام المتمثلة في حماية المواطنين وملاحقة المتفلتين وجمع السلاح والمواتر وحماية الموسم الزراعي وترحيل الذين اعتدوا على مزارع الآخرين فوراً دون مجاملة، إلى جانب وفتح المراحيل ونبذ العدائيات بين المكونات المجتمعية بالمنطقة.
وطالب دقلو بتقديم اسماء المجرمين الآلية سواءا كانو في فتابرنو او اي مكان اخر، مشددا على عدم قبول الدية منعاً للقتل، وترحم على شهداء المنطقة وقال انهم قدموا أرواحهم دافعا لتنفيذ شعارات الحرية والعدالة ونبذ الخلافات.
وبحسب سونا، أوضح دقلو أن الاتفاق اشتمل على تكوين آلية لتحديد المناطق التاريخية ومن يقطنها، قاطعا بعدم السماح للفتنة وتنفيذ أجندة خفية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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