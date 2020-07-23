والي النيل الأزرق.. عبدالرحمن نور الدائم (الصحفي)

برز اسمه ضمن قائمة المرشحين لتولي منصب الوالي بولاية النيل الأزرق التي تشهد كغيرها من الولايات تجاذبات كثيرة فى الاختيار فيما عرفت بالمحصاصات الحزبية والانتماءات المختلفة، لكن يبدو أن قوى الحرية والتغيير قد أجمعت على اختيار ناطقها الرسمي بالولاية عبد الرحمن نور الدائم التوم، والذى تبدو سيرته الذاتية حافلة بالبذل والعطاء في المجال العام بالولاية، حيث عمل في التعليم والصحافة والنشاط المجتمعي المتعدد، بالإضافة إلى أنه الناطق الرسمي لقوى إعلان الحرية والتغيير بالنيل الأزرق.

سيرة ومسيرة

يشهد مكان الميلاد على أنه من أبناء الولاية، حيث ولد بمدينة قيسان في العام 1961، والتي تلقى فيها المراحل الدراسية بمدرسة قيسان الابتدائية (1968/1974) ثم مدرسة الروصيرص المتوسطة (1974/1978) مدرسة الدندر الثانوية (1981/1978) معهد المنصورة التجاري جمهورية مصر (1984/1981)، ثم جامعة النيلين كلية الحقوق، وتحصل فيها على بكلاريوس قانون، كما حصل على دبلوم محاسبة، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

مجالات العمل

نور الدائم عمل فى العديد من المجالات ابتداءً بالصحافة، فهو صحفي محترف بصحيفة الهدف السياسية في الفترة من (1986/1989 م) وهو كاتب صحفي متعاون مع عدة صحف يومية منذ العام 1994م (الرأي الآخر، الصحافة، الأضواء، الخرطوم، الوفاق، التيار، الجريدة، الحياة الآن، المجهر) أما في مجال التعليم فقد كان معلماً للعلوم التجارية (1991/2006) ومديراً للمدرسة الإنجيلية التجارية بنين بأم درمان (2001/2003) ثم مديراً لمدرسة حي الضباط التجارية بنات بأم درمان (2004/2006) ثم موظفاً بإدارة الموارد البشرية بشركة آيات للطرق والجسور، وموظفاً بإدارة التجارة بمحلية قيسان.

النشاط الاجتماعي والسياسي

نشط في منظمات المجتمع المدني، ويعتبر مؤسساً لرابطة طلاب قيسان بالجامعات والمعاهد العليا نوفمبر 1993م ورئيساً لاتحاد الخريجين ديسمبر 2012م، وهو أول رئيس لرابطة طلاب قيسان (1994/1993) ومديراً للهيئة الشعبية لتنمية قيسان فبراير 2004م، ولمنظمة تمت للتنمية والتعمير سبتمبر 2017م وهو عضو مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان كناشط حقوقي في مكافحة الفساد، ومن المؤسسين لأول قروب بالنيل الأزرق للكشف وفضح الفساد عام 2015، كما أنه عضو مؤسس لمبادرة دعم السلام (الصوت الثالث) نوفمبر 2015 م .

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رسم بروفايل : عيسى جديد

الخرطوم: (صحيفة آخر لحظة)