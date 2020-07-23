زوجة غاضبة تضرم النار على جسد زوجها وترديه قتيلاً

شهدت منطقة أمبدة جنوب أبشع جريمة قتل تشهدها المنطقة حيث أقدمت زوجة على إشعال وإضرام النار في جسد زوجها (ع ا س) مما أدى لإصابته بحريق من الدرجة الأولى.

وفور إبلاغ شرطة أمبدة جنوب تحرك أفرادها حيث قامت شعبة المباحث بأمبدة جنوب بإلقاء القبض على المتهمة وتدوين بلاغ في مواجهتها فيما تم نقل الزوج المصاب لإحدى المستشفيات الأمدرمانية بأورنيك 8 جنائي إلا أن روحه فاضت لبارئها متأثرة بإصابته حيث قام أفراد الشرطة بقسم أمبدة جنوب بتحويل مادة البلاغ من 139 إلى المادة 130 القتل العمد.

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وبحسب صحيفة الدار، قامت أسرة الزوج القتيل وبحضور شرطة أمبدة جنوب بنقل الجثة لمشرحة أمدرمان وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير المشرحة تم تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة وفي موكب حزين تم تسليم الجثة لذويها لمواراتها الثرى، فيما استنكر كل قاطني المنطقة الجريمة بكل تفاصيلها الحزينة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)