موقع أمريكي: محاكمة البشير على الإنقلاب بادرة غير مسبوقة

وصف موقع أمريكي مثول الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة بتهمة تدبير انقلاب 1989 بالبادرة غير المسبوقة في العالم العربي، وقال: “هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث للعالم العربي التي يواجه فيها زعيم العدالة للانقلاب الذي أوصله للسلطة، وأضاف “رجل السودان القوي يعيش الآن كابوساً شبيهاً بكوابيس أبطال روايات شكسبير التي يواجهون في ختامها دفع ثمن جرائمهم جميعها”.

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واعتبر المصدر أن المحاكمة تعد بمثابة يوم الحساب لـ(عمر البشير) كونه قد يواجه حكماً بالإعدام لدوره في الانقلاب العسكري مع شركاء مزعومين عام 1989م ووصوله إلى السلطة، وأشار إلى أن البشير ظل يحكم السودان بقبضة من حديد بالرغم من وجود الإسلاميين النافذين حوله.

وبحسب رصد صحيفة الصيحة، نوه المصدر لتصريحات الخبير في الشؤون السودانية، الأستاذ في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس اليكس دي وال، التي قال فيها إن البشير كان رئيس الجبهة لكن الإسلاميين كانوا أقوياء وتلاعبوا به، وأضاف “لكن السيد البشير تفوق على العقائديين في سلسلة من الصراعات على السلطة التي انتهت بسجن الترابي في العام 1999م، تاركاً البشير الحاكم المطلق دون منازع”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)