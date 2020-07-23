محاكمة أفارقة بإدخالهم كوكايين عبر مطار الخرطوم

التاريخ: 23-يوليو-2020
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تنظر محكمة جنايات الخرطوم شمال في وقائع البلاغ المفتوح في مواجهة ستة من المتهمين أربعة من الأجانب واثنان من المواطنين وذلك على إثر ضلوع الأفارقة بإدخال كمية من الكوكايين عبر مطار الخرطوم.
وكانت سلطات مطار الخرطوم قد تمكنت من القبض على الأفارقة ومعهم اثنان من السودانيين وبحسب صحيفة الدار، بعد اكتمال التحريات تم تحويل البلاغ إلى المحكمة التي بدأت النظر في وقائع البلاغ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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