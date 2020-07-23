النائب العام يكون لجنة للتحري في قضية القتيلة أديبة

التاريخ: 23-يوليو-2020
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شكل النائب العام مولانا السر الحبر لجنة مكونة من ثلاثة وكلاء لمتابعة قضية الزوجة أديبة التي اختفت من منزلها في العام 2017م، إلى أن تم استخراج جثمانها من داخل مياه النيل لتبدأ التحريات حول هذه الحادثة حيث يواجه الزوج الاتهام في هذا البلاغ بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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