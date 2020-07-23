النائب العام يكون لجنة للتحري في قضية القتيلة أديبة

التاريخ: 23-يوليو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة Advertisements شكل النائب العام مولانا السر الحبر لجنة مكونة من ثلاثة وكلاء لمتابعة قضية الزوجة أديبة التي اختفت من منزلها في العام 2017م، إلى أن تم استخراج جثمانها من داخل مياه النيل لتبدأ التحريات حول هذه الحادثة حيث يواجه الزوج الاتهام في هذا البلاغ بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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