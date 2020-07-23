التاريخ: 23-يوليو-2020
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أعلن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية أمس عن تكوين اتحاد الناشرين السودانيين، وتشكيل لجنة تمهيدية لاستكمال الإجراءات.
وأوضح تصريح من المجلس أن الناشرين اجتمعوا أمس بقاعة المجلس وقاموا بتأسيس الاتحاد والشروع في تسجيله لدى الجهات الرسمية، وذكر أنه تم تشكيل لجنة تمهيدية تضم “عثمان ميرغني، محمد وداعة، بابكر مختار، خالد الخليفة ومحمد الخاتم”.
وبحسب صحيفة الصيحة، تم تكليف اللجنة التمهيدرية لاستكمال الإجراءات، ومهمة الاتحاد هي السعي من خلال التعاون مع الجهات الرسمية في الدولة لتذليل الصعاب كافة، التي تواجه العملية الصحفية وتقديم الخدمات التي تساعد في تطور وترقية المهنة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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