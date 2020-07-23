المطلوب من الأهلة الآن.. بقلم عبدالباقي حسب الرسول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* إنتهت فترة الكاردينال بكل شرورها ودمارها وخرابها ومنقصاتها وكانت اصعب واقسى إمتحان تعرض له الكيان في تاريخه.. توكأ الرجل على عكازه وحمل حقائبه وقرر الرحيل تشيعه لعنات كل الشعب الأزرق بإعتباره واحدآ من الذين سعوا عن قصد او جهل إلى تقزيم النادي والتعدي على قيمه ومكتسباته وموروثاته.

* إنتهت أسوأ حقبة في تاريخ نادينا نسأل الله العلي القدير أن لا تعود مرة اخرى وبمثلما كنا نتوق لهذه النهاية التي لطالما ارهقنا الوصل إليها رغم إجتهادنا وعملنا المتواصل بكل المتاح فنحن مطالبين الآن بطيء هذه الصفحة حالكة السواد والنظر إلى الإمام بعيون جامدة وذلك بالإلتفاف حول الكيان الذي أحوج مايكون إلينا الآن ولا أظن أن نادينا كان في حاجة إلى ابنائه أكثر من حاجته الينا الآن فالوقت وقت العمل والجد والتسامي فوق الجراحات وتشابك الايادي حتى لا يعود البوم ينعق من جديد بديارنا وحتى لا نصل إلى المرحلة التي وصل اليها ضلنا المرسوم على رمل (الفلس والشقاوة).

* ينبغي ان نتخلى عن كل ما من شانه ان يعيدنا إلى الوراء ونتفق على قائمة تضم الخُلص من أبناء الكيان الذين يعرفون قدر الهلال قائمة نموذجية تجمع مابين أهل الخبرة والمقدرات الفكرية والمالية فالخراب الذي احدثه هذا المدمر يحتاج إلى مجلس إدارة قوي ومنسجم وقادر على إنتشال الهلال من المرحلة المتأخرة التي وصل إليها.

* وعشمنا كبير أن يعمل الأهلة من أجل النادي مصلحته ومستقبله خصوصآ وان بالهلال رجال يسد الواحد منهم قرص الشمس يؤمنون بالهلال وقضيته همهم ان يروا النادي كما تمنوا ان يروه عاليآ شامخآ يلامس طموحه الثريات البعيدة .. كلنا امل في أن يتوحد الأهلة في هذا الظرف العصيب وأن يضعوا مصلحته نصب أعينهم فأي قائمة غير توافقية تعني إستنساخ تجربة الدمار والفشل وقد سئمنا من الفشل والخراب ولا مجال لعودته من جديد فالنعمل من أجل هلال قوي معافى من كل العاهات والأمراض وبمشيئة الله تتحق احلامنا ويتم منانا.