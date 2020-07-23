تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تجارة العملات الأجنبية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت دائرة العمليات بالادارة العامة للشرطة الأمنية شبكة إجرامية تنشط في تداول العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج القنوات الرسمية وشرعت في اجراءات بلاغ في مواجهة اثنين من المتهمين .

وبحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة فان خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لدائرة العمليات بالإدارة العامة للشرطة الأمنية عن نشاط إجرامي لشبكة تعمل على بيع وشراء النقد الأجنبي بمنطقة سوق ليبيا بامدرمان وبناء على ذلك تم تكليف فريق ميداني استخباري لتحديد مسار تحركات أفراد الشبكة والأماكن التي يترددون عليها والوسطاء المشاركين في تسهيل حركة البيع والشراء للعملات الأجنبية بعد تحديد الأهداف بدقة .

واضاف تولت الفرق الميدانية تنفيذ مبايعة صورية عبر الوسيط الرئيس الذي درج على إنجاح عمليات البيع والشراء والذي احضر المتهم الأول صاحب النقد الأجنبي وأثناء إكمال الصفقة داهم فريق الشرطة الأمنية أفراد الشبكة وتم ضبط متهمين اثنين وبحوزتهم مبلغ 40.500 دولار امريكي فئة المائة دولار ومبلغ 1640 ريال سعودي ومبلغ 93.600جنيه سوداني ومبلغ 125 درهم اماراتي وطبنجة وتم اقتيادهم لدائرة الإختصاص واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تحت المواد 57/أ من القانون الجنائي والمواد 6/5من قانون الاتجار بالنقد الاجنبي والمادة 26من قانون الأسلحة والزخيرة توطئة لتقديم المتورطين للعدالة. المادة السابقة ضبط تانكر وقود بحمولة 8000 جالون بنزين معد للتهريب… المقالة القادمة تفاصيل جديدة في قضية الحاج عطا المنان…

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