ضبط تانكر وقود بحمولة 8000 جالون بنزين معد للتهريب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت الادارة العامة للشرطة الأمنية بولاية نهر النيل من وضع يدها على مركبة تانكر بنزين حمولة 8000 جالون ما يعادل 182برميل واتخذت إجراءات قانونية في مواجهة 4 متهمين .

وقال مدير إدارة الشرطة الأمنية بولاية نهر النيل الرائد شرطة معتز أحمد ناصر سرور في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إن ادارته رصدت نشاط لظاهرة بيع الوقود بالمناطق النائية بين ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل ، وتم رصد تانكر محمل بالوقود بمنطقة الهودي في أقصى شرق ولاية نهر النيل فتم ضبطه وباخضاع السائق للتحري اتضح أن وجهة المركبة من مصفاة الجيلي الى منطقة العبيدية بمحلية بربر، وقام السائق بالاتفاق مع وسيط بالتوجه إلى ولاية البحر الأحمر المجاورة والتصرف في الحمولة بالبيع بالسوق الأسود حيث تم القبض على أربعة متهمين واتخاذ إجراءات في مواجهتهم تحت المواد 10/8/5من قانون حماية المستهلك بدائرة الإختصاص

.وأكد الرائد سرور جاهزية ادارته للتصدي لكل الأنشطة التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وتقديم المتورطين للعدالة. المادة السابقة البشير يفجّر مفاجأة خارج قاعة المحكمة.! المقالة القادمة تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تجارة العملات الأجنبية….

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