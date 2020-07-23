البشير يفجّر مفاجأة خارج قاعة المحكمة.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في جلسة أمس الأول بمباني معهد القضاء بأركويت حيث تقام محاكمة منسوبي نظام الانقاذ الذين نفذوا الانقلاب في العام (1989)، وكان البشير منذ دخول الفقص الخاص بالمتهمين مع أعضاء مجلس الانقاذ. كان يبدو في حالة تفاؤل وقام بتحية،الموجودين بالقاعة رافعاً يديه وهو يرتدي ملابس السجن ونظارة ويضع على فمه الكمامة ويرتدي جونتات. ومع اقتراب أحد ممثلي الدفاع من الفاصل بقفص الاتهام قال البشير مبتسماً: بأن الأخبار الذي تأتيه من الخارج بأنه مازال يحتفظ بشعبية وسط المواطنين على الرغم من سقوط حكم الانقاذ.

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