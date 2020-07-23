مصرع وإصابة 106 مواطناً بأبي سعد جراء وباء غامض…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مرافق مرضى الحفريات باسكان أبوسعد يس آدم عبد الله عن ارتفاع حالات الوفاة إلى 106حالة منها 60 وفاة جديدة وقعت خلال فترة الحظر الصحي و46 منذ ظهور المرض بالاضافة الى ظهور المئات من الاصابات الجديدة بين العمال خلال فترة الحظر ، وانتقد ادارة الصحة المهنية لاهمالها تطبيق الضوابط الصحية مما أدى إلى وفاة عدد كبير من المرضى بمستشفى الشعب الأمر الذي أدخل حالة من الذعر والخوف وسط بقية المرضى.

وقال يس لـ(الجريدة) :إزدادت معاناة المرضى في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وعدم قدرتهم على العمل بسبب المرض مما افقد اسرهم من يعولها واضطررنا إلى تسفير بعض الأسر لاهاليهم في الولايات، وأكد أن 90% من إجمالي أبناء المتوفين تركوا التعليم من أجل مساعدة أسرهم في توفير لقمة العيش لها وجدد مطالبتهم بتدخل الجهات ذات الاختصاص لمساعدة المرضى مادياً.

وأردف على الرغم من مرور عام كامل منذ ظهور المرض إلا أن الجهات الصحية المتمثلة في ادارة الصحة المهنية لم تتوصل إلى تشخيص المرض حتى الآن أو التوصل لنظام علاجي لانقاذ حياة المرضى مماجعل الكثير منهم يفضلون البقاء في منازلهم وأصبح هذا هو الحل الوحيد لهم زاد بعض المرضى سافروا إلى دولة تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى بحثاً عن العلاج بالطرق الشعبية لكن دون جدوى.