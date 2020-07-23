الخليج 365 : رحب لاعب الهلال السابق السيراليوني ديفيد سيمبو برحيل رئيس الهلال الحالي اشرف الكاردينال ومغادرته كرسي الرئاسة في مجلس الادارة وقال سيمبو ان الكاردينال كان واحدا من الاسباب التي ادت الي عدم وصول الهلال الي اللقب الافريقي،وتابع ديفيد الكاردينال يملك المال فقط لكن لا علاقة له بكرة القدم وادارتها وتمني السيراليوني ان يكون الرئيس القادم في حجم ومكانة الهلال الافريقية معتبرا ان ادارة نادي كبير تحتاج الي عقليات كبيرة وليس المال فقط.

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كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الهلال يهاجم الكاردينال ويقول : انه لا يملك شيء سوي المال.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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