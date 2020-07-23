المريخ يتراجع عن اتفاقه مع (خشارم)

الخليج 365 :

ما زال الغموض يكتنف ملف التدريب في نادي المريخ في ظل الصورة الضبابية التي رسمها المجلس مؤخرا فعلي الرغم من ان الاتفاق قد اكتمل بين رئيس نادي المريخ ادم سوداكال والمدرب التونسي خشارم وتم مناقشة كافة التفاصيل بما فيه

المالية حيث تم الاتفاق علي مرتب 3 الف دولار للمدرب مع استمرار الطاقم الحالي المكون من الضوء قدم الخير والمدرب الالماني (المعد البدني) الا ان مصادر مقربة من مجلس المريخ قالت ان هناك اعتراضات كبيرة داخل المجلس علي توجه

الرئيس وتحركاته الفرديه سيما وان قرار اعادة المسلمي كان قرار مجلس الا ان قرار التونسي خشارم كان قرار فردي من الرئيس