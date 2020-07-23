لقاء السحاب.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بعد غياب طويل من الساحة الهلالية وفي ظل التطورات الجارية الان في البيت الهلالي كان لا بد أن يخرج الأمين البربر رئيس النادي السابق من عزلته ويشارك في هذا الهم الهلالي

* وبالامس جمعه لقاء مطول ومثمر مع رئيس تنظيم فجر الغد محمد عثمان كوارتي تناول فيه الطرفان الأحداث الهلالية وضرورة وجود البربر في الساحة

* المرحلة التي يمر بها الهلال تتطلب مشاركة الجميع لبلورة رؤية مشتركة واختيار كوادر موهلة وقادرة أن تقود سفينة الهلال

* والبرير واحد من القيادات المؤثرة في تاريخ الهلال ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال في هذه القضايا

* ولا يعرف قدر الكبار الا الكبار ونعتقد أن خطوة كوارتي هي بداية للم الشمل الهلالي وسواء عاد البربر للعمل التنفيذي أو لم يعد لكن مجرد وجوده في المشهد الهلالي ضروري جدا

* ومحاولة سعي تنظيم الصدارة لكعكعة السلطة منفردا ستقود الهلال إلي مزيد من تمزيق النسيج الاجتماعي

* والمشاورات لتكوبن التطبيع انحصرت في نطاق ضيق جدا وعند أشخاص بعتقدون انهم الأوصياء علي الهلال

* وأي لجنة لا يتم الإجماع عليها من كافة التنظيمات وتجمع الهلالين تبقي ابن غير شرعي ومرفوضة من الجميع

* خيرا فعل دكتور شداد وهو يرفض للكاردينال فرض أسماء من جانبه لتعيينهم في اللجنة

* بالهلال قيادات ورموز لا يمكن تجاوزهم والهيئة الاستشارية للكاردينال غير مؤهلة اطلاقا لتكون المرجعية

* وبسبب الصراع والأزمة في الهلال كان نتيجته الحادث المؤسف الذي وقع امس أمام النادي بين ازهري الطيب وموسي تبيدي

* ندين هذا السلوك القبيح الذي لا يشبه قيم وموروثات الهلال واختلاف الآراء بين أبناء البيت الهلالي مهما كانت لا يمكن أن تصل إلي مرحلة الضرب بالكراسي والالفاظ النابية

اتجاهات اخيرة

* قرر المريخ وعلي لسان قياداته عبر الإذاعة ووسائط الإعلام المختلفة الانسحاب وعدم تكملة الدوري الممتاز بنظام التجميع

* تصريحات قادة المريخ زوبعة في فنجان وعند ما تنطلق عجلة الدوري سيكون المريخ أول فريق داخل أرضية الملعب

* اذا كان المجلس قدر قراره ويملك الشجاعة فعليه تسربح لاعبيه فورا

* العام الماضي عند ما أجمعت كل الأندية علي عدم اللعب وظلت في اجتماعات متواصلة لأكثر من شهرين بنادي الخرطوم الوطني وعند ما حانت ساعة الصفر لتنفيذ القرار كان المريخ أول فريق يقصم ظهر الأندية

* نهئي ونبارك لسعادة النقيب صلاح الزين تعيينه مديرا عاما لوزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم

* صلاح رياضي مطبوع وفارس من فرسان الفروسية وسباق الخيل وله باع طويل في العمل الاداري