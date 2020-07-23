تجمع أصحاب المخابز يتهم وزارة التجارة بالتخبط

الخليج 365 :

اتهم عضو تجمع اصحاب المخابز عصام عكاشة وزارة التجارة بالتخبط فيما يعلق بامر الدقيق والخبز و وصف عمل الوزارة بالخاطئ وقال ان وزير التجارة لا يعرف المشكلة ويريد ان يحلها بطريقته الخاصة و قطع بان وزارة التجارة لا تمتلك الحلول وقال لـ(اخر لحظة) ان الدقيق المدعوم غير كافي مشيرا الى انه لا يتعدى 34 الف جوال وفي السابق كانت الكمية المتوفرة في حدود 47 الف جوال واكد ان هذه الاشكالية لن تحل ما لم يتم توفير 60 الف جوال على افل تقدير مشيرا الى انها ستغطي العاصمة بالتالي تتحقق الوفرة و تختفي الصفوف واعتبر قرار الغاء الوكلاء غير موفق مشيرا الى ان الوزارة ليس لديها الالية و الامكانيات بينما يمتلك الوكلاء الامكانيات و على دراية تامة بهذا العمل وقال انهم يمارسونه منذ عشرات السنين واكد ان المخابز لا تعاني من اي اشكاليات مشيرا الى وجود 4 الف مخبز وابان ان المخبز الواحد قادر على تصنيع 25 جوال في اليوم لكنه قال ان الحكومة تلزم المخابز بتصنيع 10جولات و اوضح ان المخابز تعمل بطاقة40% وقال اذا عملت بطاقتها الكاملة فهي قادرة على ان تغرق ولاية الخرطوم و تغطي ولايات الجزيرة ونهر النيل و النيل الابيض.