وصول أولى مساهمات مؤتمر شركاء السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : -أعلن دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في مؤتمره الصحفي مساء اليوم عن وصول أولى المساهمات لمؤتمر “شركاء السودان”، الشهر القادم . ويذكر ان مؤتمر شركاء السودان عقد الشهر الماضي ببرلين بهدف خلق شراكات بين الخرطوم والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية والتحول الديمقراطى بالبلاد .وبلغت مساهمة الدول المشاركة في المؤتمر ١.٨ مليار دولار

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