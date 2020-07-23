التحقق مع بكري حسن صالح حول تهريب سجين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أستجوبت نيابة مكافحة الفساد، الاربعاء بكري حسن صالح النائب الأول السابق للرئيس المخلوع عمر البشير، بتهم تتعلق بتهريب سجين محكوم عليه بالمؤبد .

ويأتي الاستجواب في البلاغ ٢٢٨ والمفتوح تحت المواد ٨٩/ ٩٠/ ٩١/ ١١٠ من القانون الجنائي والمدان فيه المدعو فهد عبد الواحد الذي تم القبض عليه في قضية مخدرات وصدر الحكم في مواجهته بالسجن المؤبد واودع السجن وتم الإفراج عنه عقب ذلك .

وطالب المتهم، بكري حسن صالح، إمهاله للجلسة القادمة ليتم استجواب في حضور محاميه عبد الباسط سبدرات.

وتم قبول الطلب وتحديد الاربعاء ٥ من شهر اغسطس ٢٠٢٠م موعداً لمثوله امام النيابة.

يذكر ان نيابة مكافحة الفساد كانت استجوبت في وقت سابق مدير عام الشرطة الاسبق هاشم الحسين في البلاغ وتم القبض عليه والأفراج عنه بالضمانه.