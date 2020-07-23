إستمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطبخ بموازنة العام 2020 المعدلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استعرض مجلس الوزراء السوداني خلال اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، موازنة العام 2020 المعدلة والتي قدمتها هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة.

وقالت الوزيرة إن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التاثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الإقتصادي، مشيرة إلى انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40٪.

وأضافت أن العجز صار كبيرا جدا مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي.

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وذكرت الوزيرة أنه “وفي إطار عمل المحفظة التي أنشئت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والغازولين للتحكم في الندرة”.

وأوضحت أنه وبالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فإنه من المتوقع أن تساعد على نمو اقتصادي متدرج خلال 3 سنوات بحيث يحقق الاقتصاد نموا متدرجا بثماني نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي، كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل أرقاما عالية ابتداء من العام المالي 2021.

وأكدت الموازنة المعدلة على “استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطبخ”، كما أشارت إلى توقعات بحصول السودان على مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لـ”مؤتمر شركاء السودان”، علما أن المبلغ المخصص لبرنامج دعم الأسر يبلغ ما جملته 484.7 مليون دولار.