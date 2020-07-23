بمساعدة الألماني.. سوداكال يكمل الاتفاق: رسمياً .. خشارم مديراً فنياً للمريخ.. التفاصيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تاكيداً لما انفردت به (السوداني)، اكمل رئيس المريخ، آدم سوداكال، المفاوضات مع المدرب التونسي، جمال خشارم بنجاح تام بشأن تولي الأخير منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالمريخ.

ويشغل مدرب المريخ الجديد، منصب مساعد مدرب الصفاقسي التونسي حيث يعمل ضمن الطاقم الفني الذي يقوده الكابتن فتحي الجبال.

واستمرت الاتصالات بين سوداكال، وخشارم أمس ( الثلاثاء)، وتم خلالها النقاش حول بنود العقد والعرض المالي ومن ثم إكمال الاتفاق النهائي.

وعقب اكتمال الاتفاق أكد سوداكال إرسال العقودات لخشارم من أجل التوقيع عليها بتونس ومن ثم التحرك صوب الخرطوم لبداية مهمته الجديدة.

وحصلت (السوداني) على التفاصيل الكاملة الخاصة بالاتفاق النهائي الذي أبرمه سوداكال مع المدرب التونسي.

اتفق رئيس المريخ مع خشارم على العمل مديراً فنياً للمريخ بعقد لمدة عام قابل للتجديد.

وبحسب مصدر مقرب فإنه تم الوصول لحل مرض للطرفين بشأن الاتفاق المالي حيث تم الاتفاق على راتب شهري لا يتجاوز (3) آلاف دولار.

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رحب مدرب المريخ الجديد، جمال خشارم خلال حديثه مع سوداكال بتدريب الفريق، وتمنى تحقيق النجاح وأن يكون هناك تفاهم وانسجام وحماس من كل الأطراف من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.

ولم يتردد المدرب التونسي خلال اتصاله الهاتفي مع سوداكال في التأكيد على أنه قادم من أجل تحقيق النجاح وكتابة تاريخ تدريبي جديد له.

وأكد خشارم متابعة بعض المباريات للمريخ، وحصوله على تقارير إيجابية من صديقه المعد البدني الألماني توماس موير.

ولعب الألماني توماس دوراً مهماً في إنجاز صفقة خشارم وكان بمثابة ( الوسيط) بين سوداكال ورفيقه التونسي لكون أنه عمل مع المدرب الجديد بمركز تكوين الشبان بنادي الصفاقسي التونسي سابقاً.

وعلمت (السوداني) بأن المدرب التونسي، خشارم دفع ببعض الاشتراطات التي تم الاتفاق بينه وسوداكال عليها وأبرزها إجراء صفقات وتدعيم قوي لفريق الكرة خلال فترة التسجيلات القادمة.

ووفقاً للاتفاق بين سوداكال وخشارم سيستمر الطاقم الفني الحالي بقيادة المدرب العام الكابتن الضو قدم الخير والمعد الألماني توماس موير، ومدرب الحراس الفطناسي.

فيما لم تتم مناقشة الاستعانة بمساعد مدرب تونسي من عدمه بين الطرفين.