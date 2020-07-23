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مقتل ضابط سعودي كبير في ظروف غامضة وجدل واسع

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم، الأربعاء، بوسم “#محمد_بن_مران_بن_قويد” الذي أثار جدلا واسعا عقب الإعلان وعن وفاة العقيد السعودي محمد بن مران في ظروف غامضة دون الكشف عن سبب الوفاة.
ونعت قبيلة الدواسر في السعودية الشيخ العقيد محمد بن مران بن قويد، الذي سقط اليوم الأربعاء قتيلا في ظروف غامضة.
وجاء في النعي الذي نشره حساب القبيلة في موقع التواصل “تويتر”: “ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة، عزاؤنا لقبيلة #الدواسر عامه والـ قويد خاصه ولجميع محبيه .. لا تنسوه من دعواتكم”.
وأعاد مقتل العقيد بن مران للأذهان حادث مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، حارس الملك سلمان الشخصي في نهاية سبتمبر الماضي، وأشار العديد من النشطاء في تعليقاتهم إلى مقتل “بن مران” وأن وفاته ليست طبيعية، كل هذا وسط صمت رسمي دون تأكيد أو نفي.

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