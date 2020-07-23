هكذا وصف كوشنر تورط ابن سلمان في قتل خاشقجي واعتقال المعارضين!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة “نيوزويك” الأمريكية، إن دعم مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يزال ثابتاً رغم الاشتباه على نطاق واسع بأنه أمر بالقتل الوحشي للصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال كوشنر، وفق المجلة الأمريكية، إن السعودية تحت قيادة بن سلمان ارتكبت بعض الأخطاء، مستدركاً: “لكنه حليف جيدا جداً”.

وحسب الصحيفة، فقد طور كوشنر علاقة صداقة مريبة مع بن سلمان، الذي قضى السنوات العديدة الماضية في تعزيز السلطة واعتقال المعارضين، مضيفةً: “هز مقتل خاشقجي العلاقات الأمريكية السعودية في جوهرها، مما أدى إلى دعوات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لواشنطن إعادة النظر في شراكتها الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الرياض”.

واستدركت الصحيفة: “لكن إدارة ترامب استمرت في الوقوف إلى جانب السعودية و”محمد بن سلمان” مع قيادة كوشنر، حيث أقام رجل الأعمال اليهودي علاقة صداقة ومصلحة مع بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية”.

وأضافت: “تفاخر بن سلمان بأن صهر ترامب “في جيبه” في حين دافع ترامب بقوة عن علاقة الإدارة الأمريكية مع بن سلمان، على الرغم من حقيقة أن المخابرات المركزية خلصت إلى ان الحاكم السعودي أمر بقتل خاشقجي”.