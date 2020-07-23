الخليج 365 : كشفت وزير المالية المكلفة الأربعاء إن الموازنة المعدلة للعام 2020 تشمل إجراءات لتعديل سعر صرف الجنيه السوداني “للوصول للسعر الحقيقي” علي مدى العامين المقبلينوقالت الوزيرة هبة محمد علي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إنه سيُسمح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين لمعالجة نقص المعروض ومن أجل “ترشيد” سعرهوأضافت إن الحكومة ستواصل دعم القمح والأدوية وغاز الطهي في الموازنة الجديدةوكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، كشف عن رفع الدعم عن المحروقات المتمثلة في البنزين والجاز خلال الفترة المقبلة، مع الابقاء على دعم خمسة سلع اخرى منها القمح والكهرباء والغاز، واشار الى انه سوف يتم عمل تعديل لسعر الصرف وذلك خلال شهر سبتمبر واكتوبر القادمين وقال مصدر حكومي بحسب “رويترز” أن برنامج تعديل سعر الصرف سيبدأ من أغسطس بهدف الوصول إلى التحرير الكامل في غضون عامين مشيرًا الى إن الميزانية المعدلة ستنال الموافقة في الأيام المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل سعر صرف الجنيه السوداني للوصول الى التحرير الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.