الخليج 365 :
حذر المدير العام السابق للبنك السعودي السوداني محمد عبدالرحمن أبوشورة من تسبب إرتفاع التضخم ل(١٣٦)% لشهر يونيو المنصرم في دفع المودعين لسحب مدخراتهم وودائعهم بالعملة المحلية بالمصارف.
وتوقع أبوشورة في حديث ل(التحرير) حدوث تدن كبير في قيمة العملة الوطنية مقابل السلع والعملات الأجنبية ، فضلا عن عدم تشجيعه على إيداع ودائع أخرى جديدة وتحول المودعين لشراء الذهب والعقارات والدولار لحفظ قيمة العملة التي يملكونها .
وطالب الحكومة بضرورة إيقاف التمويل المستمر لعجز الموازنة بزيادة عرض النقود عبر بنك السودان المركزي لتسبب ذلك في التدني المريع في قيمة العملة الوطنية وإيقاف التوسع النقدي لإحتواء التضخم
كانت هذه تفاصيل خبر مدير بنك سابق إرتفاع التضخم ل(١٣٦)% يؤدي لهروب المودعين لشراء الدولار... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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