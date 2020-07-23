مدير بنك سابق إرتفاع التضخم ل(١٣٦)% يؤدي لهروب المودعين لشراء الدولار...

الخليج 365 :

حذر المدير العام السابق للبنك السعودي السوداني محمد عبدالرحمن أبوشورة من تسبب إرتفاع التضخم ل(١٣٦)% لشهر يونيو المنصرم في دفع المودعين لسحب مدخراتهم وودائعهم بالعملة المحلية بالمصارف.

وتوقع أبوشورة في حديث ل(التحرير) حدوث تدن كبير في قيمة العملة الوطنية مقابل السلع والعملات الأجنبية ، فضلا عن عدم تشجيعه على إيداع ودائع أخرى جديدة وتحول المودعين لشراء الذهب والعقارات والدولار لحفظ قيمة العملة التي يملكونها .

وطالب الحكومة بضرورة إيقاف التمويل المستمر لعجز الموازنة بزيادة عرض النقود عبر بنك السودان المركزي لتسبب ذلك في التدني المريع في قيمة العملة الوطنية وإيقاف التوسع النقدي لإحتواء التضخم