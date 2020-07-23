السعودية تعتذر للسودان عن إيقاف صادر الهدي والاضاحي

الخليج 365 : أوضح دكتور عادل إدريس فرح وزير الثروة الحيوانية المكلف، إنهم تلقوا خطاباً رسمياً من المملكة العربية السعودية، تعتذر فيه للسودان عن إيقاف صادر الهدي والاضاحي لحج هذا العام.

وقال فرح لسونا أن الخطاب اشتمل على عدة أسباب أهمها عدم وجود سوق للهدي، بجانب ضعف أعداد الحجاج، وإختصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين بالمملكة فقط، إضافة إلى آثار جائحة كورونا على المملكة .

وقال الوزير إن 164 طبيبا بيطريا كانوا يغادرون سنوياً إلى السعودية بغرض التفتيش والإشراف على صادر الهدي، تم إخطارهم في خطاب بالإستغناء عن خدماتهم لأن عملهم مربوط بموسم الحج.

وقال إن السودان كان يصدر الهدي والاضاحي للمملكة مابين 600 – 800 ألف رأس من الضأن مؤكدا أن الصادر العادي مستمر ولم يتوقف.

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