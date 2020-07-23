ضرورة حماية عمود الاقتصاد الافريقي .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحظى القارة الافريقية بموارد ضخمة ومتنوعة ، ومن المعروف ان اكثر هذه الموارد لم يتم استغلالها بشكل جيد ، وما زال المواطن الافريقى يعاني شظف العيش وصعوبة الحياة فى وضع بالغ السوء والتعقيد وذلك بسبب السياسات المتبعة والتى تؤدى الى مزيد من افقار الشعوب الافريقية وزيادة معاناتها ، لذا كان لزاما على جميع الحادبين على مصلحة أفريقيا ان يعملوا بجد على حماية مواردها ومنع اللصوص فى الداخل والخارج من سرقتها ، وعلى هؤلاء الساعين لحماية موارد القارة ان يعرفوا ما تخفيه من كنوز فى ارضها ، وفى نفس الوقت يعرفوا مطامع الكثيرين فى موارد أفريقيا ، ثم يعرفوا كيف يحمونها من السرقة ، ويساعدوا الافارقة على توظيفها بشكل جيد واستثمارها بما يعود بالنفع على الشعوب الكادحة المظلومة.

ومن هذه الموارد الضخمة التى تحظى بها القارة الافريقية المعادن التى تشكل احد أهم مصادر قوة الاقتصاد الافريقي ، ونعلم ان افريقيا بشكل عام غنية بعدد كبير من المعادن النفيسة والمتتوعة والضخمة ، لكن وبكل اسف فإن المواطن الافريقى لم يستفد بشكل جيد من هذه الموارد سواء كان السبب سوء الادارة وعدم الاهتمام باستخراج هذه الثروة واستغلالها بشكل مناسب ، أو بسبب السرقة والنهب المنظم الذى ظلت بعض البلدان الافريقية تتعرض له وتفقد على اثره الكثير مما كان سيسهم فى رخاء العيش ورفاهية الانسان فى هذه القارة لكن كل لك لم يتم بكل أسف.

ويرى كثير من المختصين ان مستقبل أفريقيا مرتبط حقاً بنشاط الصناعات الاستخراجية ويأتى التعدين على رأس اولوياتها بالطبع ، وليس بالضرورة ان يكون مجرد نشاط التعدين في حد ذاته مرادفاً للسلب أو النهب

انما كل المطلوب أن تصبح هذه الأنشطة الصناعية خاضعة للدرس والتحليل والفرز والتمحيص ، بحيث تدّر المبالغ المستحقة من العائدات ، وتضع المصلحة الوطنية – القومية لجموع الناس في مرتبة سابقة على المصالح الضيقة لأطماع الأفراد من النخبة محدودة العدد بين هذه الجموع وتستوي في ذلك أنشطة وصناعات شتى، ما بين استخراج واستغلال النفط والغاز والماس، إلى أخشاب ومنتجات الغابات في طول القارة الأفريقية وعرضها على السواء.

ولابد من العمل الجاد من الجميع على حماية عمود الاقتصاد الافريقى ممثلا فى الصناعات الاستخراجية وعلى رأسها التعدين وسوف تشهد القارة نهضة كبرى بعد ايقاف اللصوص من السرقة المنظمة لمواردها واعادة استثمار هذه الموارد الضخمة فى مايعود بالنفع والخير على أفريقيا واهلها.