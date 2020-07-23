عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 23 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

الحكومة رفع الدعم تدريجياً عن البنزين والجازولين

رئيس الوزراء يعلن الولاة المدنيين

مناوي يرهن حل المشاكل السياسية والأمنية باعادة هيكلة المؤسسة العسكرية

طالبوا بمحاسبة شركة “دلتا” المملوكة للنظام السابق

ولاية الخرطوم توفر الاضاحي بالاقساط للعاملين بالولاية أهالي الحواتة يدخلون في اعتصام ويهددون بالتصعيد مالم تُستجاب مطالبهم

تسجيل 135 حالة جديدة ووفاة 13 بوباء كورونا

رفع اعتصام أمري

الجبهة الثورية تتمسك بعدم تعيين الولاة

60 وفاة جديدة وسط عمال الحفريات باسكان أبوسعد

توقعات بزيادة تعرفة المياه بمدني 300%

الشرطة الأمنية تضبط تانكر وقود حمولة 8000 جالون بنزين بولاية نهر النيل

الشرطة الأمنية تنهي مغامرات شبكة للاتجار بالنقد الاجنبي بولاية الخرطوم

مجلس النواب الأميركي يمرر مشروع قانون يجيز مساعدة حكومة السودان

بدء محاكمة الحاج عطا المنان بتهمة الثراء الحرام والمشبوه واستغلال الوظيفة

السوداني

رئيس الوزراء: نحن والشعب ضحايا ملف الإرهاب ولا حل غير المضي للأمام

حمدوك: المستشارين في مكتبي 4 فقط

حمدوك: أحاديث المزرعة مجرد اشاعات

رئيس الوزراء: نشعر بمعاناة شعبنا في ارتفاع الأسعار

عقد أولى جلسات محاكمة الحاج عطا المنان

ولاية الخرطوم توفر الأضاحي بالأقساط للعاملين بالولاية

تعين مدير عام لوزارة الزراعة وأمناء عامين للشباب والرياضة والاستراتيجية والمعلومات

مجلس الوزراء يبعد سفراء بعد تسميتهم لانتمائهم (للوطني المحلول)

النيل الدولية

مجلس الوزراء: عجز الموازنة اصبح كبيرا جداً مما استدعى التعديل التدريجي لاسعار الصرف والدولار الجمركي

حمدوك يعلن قائمة الولاة المدنيين

حمدوك: ما يُثار عن (شلة المزرعة) شائعات لا أساس لها من الصحة

بدء محاكمة الحاج عطا المنان و نيابة مكافحة الفساد تستجوب بكري حسن صالح

الطوارئ الاقتصادية: ضبط سلع مهربة وشبكات للنقد الأجنبي

الجبهه الثورية السودانية تدشن نشاطها بالداخل

السوداني الدولية

المالية: منحة عيد الأضحى مرتب شهر أساسي

(7) مليارات دولار تتبخر سنوياً من عائدات الصمغ العربي بالسودان

وزيرة المالية تسعى لتحديث مطابع السودان للعُملة

بعد تراجع أسعار الأراضي القطاع العقاري: سياسة تمكين النظام البائد ساهم في رفع أسعار العقار

آخر لحظة

السودان :إقتصاديون : قرار المالية بشأن منحة عيد الأضحى سبب إحباطاَ واسعاَ وسط العاملين

التنمية الإجتماعية توزيع ٤٩٩’١٧الف بطاقات المحفظة الإلكترونية للأسر الفقيرة

اجتماع بين محلية جبل أولياء وتنسيقية الحرية والتغيير لحل شح مياه جنوب الحزام

السودان :تعديل الموازنة واتخاذ إجراءات طوارئ لمواجهة العجز

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صوت الأمة

إعلان الولاة والأمة القومى يعترض

بدء محاكمة الحاج عطا المنان ونيابة الفساد تستوجب بكرى

المريخ ينسحب من مسابقة الدورى الممتاز

أخبار اليوم

حمدوك يعلن الولاة المدنيين و(أخبار اليوم) تنشر الصور والسير الذاتية.

السعودية تعتذر للسودان عن إيقاف صادر الهدي والأضاحي.

135 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 13 حالة وفاة في 5 أيام متتالية والصحة تدق ناقوس الخطر.

قائد ثاني الدعم السريع: هناك من يدس لنا المحافير ويضع في طريقنا المعوقات بهدف اشعال الفترة الانتقالية.

عاصم البلال يكتب: نتف وخواطر من بيت الحبس.. قنصل عام مصر للسودانيين: وحشتونا

الوطن

اعلان الولاة المدنيين رسمياً.. بينهم إمرأتان لأول مرة

تعديل موازنة ( ٢٠٢٠) والمالية تكشف عن زيادة العجز

السماح للقطاع الخاص باستيراد الوقود

فتح معبر أرقين للعالقين بعد اشتباكات مع الشرطة المصرية

مناوي :نحترم الأديان ونرفض استغلالها سياسياً

المالية تتراجع وتخفض منحة العيد للقطاع العام

استقالة مديرة مكتب وزير الصناعة

حماية المستهلك : قضية الدواء خط أحمر

صحيفة القوات المسلحة:

رئيس الوزراء يعلن أسماء ولاة الولايات المدنيين

وزير الدفاع يشيد بالدور المتعاظم لجهاز المخابرات العامة

حمدوك يؤكد مواصلة التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة

موازنة 2020م المعدلة تقرر استمرار دعم القمح والادوية وغاز الطبخ

وكالة السودان للأنباء “سونا”

حميدتي يتسلم المبادرة الاجتماعية للم شمل القبائل السودانية

وفد مجلس السيادة ومعتصمي فتابرنو: تشكيل قوة عسكرية مشتركة

وفد المركز يتفقد جرحي ومصابي فتابرنو بمستشفى الفاشر

الفكي يقف على مشاكل مشروع الحامداب الزراعي

الحرية والتغيير:بعض قضايا اعتصام أمري يمكن حلها عبر لجان التفكيك

حمدوك :مستمرون في استكمال وتحقيق مطالب مسيرات 30 يونيو

حمدوك يصف تعيين الولاة المدنيين بالبداية للتغيير في الولايات

حمدوك:طلبنا البعثة الأممية وأكبر مساهماتها ستكون في ملف السلام

حمدوك يؤكد مواصلة التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة

صغيرون تؤكد مجانية تلقي المحاضرات عبر الانترنت

مناوي : نحترم الاديان ونرفض استغلالها سياسيا

حماية المستهلك: الدواء سلعة ذات خصوصية تتطلب تعجيل التمويل

لجنة الطوارئ الاقتصادية تضبط سلع مهربة وشبكات للنقد الأجنبي

مجلس الوزراء يستعرض موازنة العام المالي 2020م المعدلة

ارتفاع اسعار السلع والمواد الاستهلاكية والمحاصيل بالنيل الابيض

والي الخرطوم يعين مدير عام للزراعة وامناء عامين للشباب والمعلومات

نيابة مكافحة الفساد تستجوب النائب الأول السابق

وزير الداخلية يؤكد الاهتمام بمعالجة المسائل الهجرية للجاليات السودانية

وكيل وزارة الاعلام يعلن عن دورات تدريبية للاعلاميين بالولايات

ختام إمتحانات شهادة مرحلة الأساس بالنيل الأزرق

والي شمال كردفان يقف على سير الأداء بمستشفى الابيض التعليمي

توسيع دائرة البث الإذاعي والتلفزيوني والتحول الرقمي بالجزيرة