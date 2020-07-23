البنوك توافق على تمويل شراء الأضاحي في نهر النيل

الخليج 365 : اكد اللواء ركن عبدالمحمود حماد حسين والي نهر النيل المكلف الدور الكبير الذي تلعبه المصارف في دفع مسيرة النشاط الاقتصادي. جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع المشترك الذي ضم حكومة الولاية وقيادات الجهاز المصرفي بالولاية. وثمن الوالي مساهمة البنوك في تمويل المشروعات التنموية والخدمية داعيا لمزيد من الشراكات بين الولاية والجهاز المصرفي لاقامة مشاريع ذات عائد تعود بالنفع والفائدة على المواطن، وبشر الوالي باقامة مشاريع كبرى تركز على ربط الزراعة بالصناعة ومشروعات للاستزراع السمكي خاصة على صعيد محلية البحيرة. وبعد نقاش مستفيض تقرر انشاء وقيام محفظة تمويلية للسلع الضرورية لتساهم في توفير السلع بأسعار معقولة بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني كما وافق الجهاز المصرفي على تمويل شراء الاضاحي للعاملين بالولاية بضمان المرتب بنظام الاقساط المريحة عبر اجسام معتمدة من قبل المؤسسات الحكومية لضمان حفظ حقوق الجميع. وتم خلال الاجتماع مواصلة الاجتماعات واللقاءات والزيارات بين حكومة الولاية والجهاز المصرفي بالولاية لمزيد من التنسيق من اجل نهضة وتطور ونماء الولاية المادة السابقة مستشفى الساحة فشل يتجسد مرة بعد اخرى المقالة القادمة ضرورة حماية عمود الاقتصاد الافريقي .. بقلم محمد عبد الله

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