مستشفى الساحة فشل يتجسد مرة بعد اخرى

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثير هو الحديث عن السوء فى تقديم الخدمات فى بعض المؤسسات العلاجية ، وأكثر منه التنويه المستمر من ذوى المرضى للمشاكل التى تواجههم فى المستشفى ، لكن بكل آسف لامجال للاصلاح كما يبدو عند اصحاب هذه المستشفيات والمؤسسات العلاجية التى تقدم خدمات باهظة التكاليف سيئة المستوى ، ونقف الان مع مستشفى الساحة كاحد ابرز مواطن تجسد الفشل فى بلادنا التى لا وجيع لها.

مستشفى الساحة بالخرطوم – الواقع شمال شرق الساحة الخضراء ومنها أخذ اسمه – هذا المستشفى كثر الحديث عن التعامل الغير محترم من ادارته وطاقمه مع المرضى ، فهم مرة يخرجون مريضا من غرفة العمليات بعد ان تم تجهيزه لها لان اهله لم يكملوا سداد المبلغ الذى حددته المستشفى مع ان العملية كان من المفترض ان يتم عملها وبعد ذلك يأتى الحديث عن سداد التكاليف ، والا فانه السقوط الكامل لادعاء ظل يتم ترديده باستمرار وهو ان الطب مهنة انسانية وإن الاطباء هم ملائكة الرحمة لنكتشف ان الامر من أوله الى آخره هراء وادعاء يكذبه الواقع ، وايضا هاهى ذات المستشفى ترفض استقبال طفل مريض فى حالة متأخرة وليس السبب هذه المرة عجز اهله عن سداد المبلغ المطلوب وانما هو سبب شديد القبح بالغ السوء وهو ان الاطباء بالمستشفى سيئ الذكر هذا لما عاينوا الطفل المريض وعرفوا ان حالته متأخرة وهو للموت أقرب منه للحياة رفعوا توصيتهم من الحوادث الى الادارة ان ترفض قبوله لأن وفاته عندهم وهى راجحة ستجلب سمعة سيئة للمستشفى وبذا يتجردوا عن ابسط معانى الإنسانية التى يدعونها كذبا وزورا ويرفضون تقديم الخدمة لمريض يحتاج اليها خوفا على سمعتهم التى لم تسلم رغم حرصهم ، ومن المناسب ان نذكر قصة اخرى هنا وهى ان مستشفى بهذه الضخامة والرسوم الباهظة جدا التى يتعاطاها مقابل استقبال مرضاه ، هذا المستشفي لايوفر ابسط الادوات وهى الحوامل الحديدية التى يتم تعليق الدربات عليها عند اعطائها للمرضى ويفترض أصلا ان تكون هذه الحوامل الحديدية جزء من تصميم السرير الذى يرقد عليه المريض لكنها بكل آسف غير متوفرة ، ولكم ان تتصوروا ان الحوادث بغرفها الثلاث تحوى مابين 20 الى 30 سرير لكن كثيرا ما تحدث الازمة ، بل قد حدثت اكثر من مرة عندما فقط يحتاج 80% من المرضى الى دربات فى وقت واحد اذ لم تتوفر حوامل الدربات ، وبكل اسف لم تعالج ادارة المستشفى المشكلة رغم انها تحدث كثيرا جدا ومن السهولة بمكان معالجتها لكن ادارة المستشفى تفكر فقط فى جمع المزيد من الأموال دون تحسين الخدمات.

امر ثالث لابد من ذكره وهو فشل كبار الاخصائيين فى الالتزام بالمواعيد التى يحددونها للناس لاجراء العمليات الجراحية ، ومن المعروف اننا كسودانيين نتجمع باعداد كبيرة فى المستشفيات وبالذات فى العمليات المهمة والكبيرة ، ويلزم ان تحترم المستشفيات مواعيدها ويلتزم الاطباء بما يحددونه حتى لايزيدوا معاناة الناس على معاناتهم.

نكتب عن مستشفى الساحة من واقع التجارب المتكررة لا عن سماع ولانقل بالواسطة ، ومع ان زياراتنا للمستشفى ليست منتظمة ولا فى فترات قريبة إلا اننا لم نأتها يوما ونجدها فى وضع يعجب.

نتمنى ان يقدر مسؤولو المستشفى حجم المخاطر التى يمكن ان تنشأ من سوء ادارتها وقبح سيرتها وتعاملها الغير لائق مع الناس وان يسعوا لاصلاح الحال ففى هذا صلاحهم وصلاح الجميع.