خطورة تسرب الدواعش الينا من ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تحذير مهم وجدير بالتوقف عنده صدر عن عضو المجلس السيادى الفريق اول ياسر العطا من مخاطر مايجرى فى ليبيا على بلدان الجوار بشكل عام وعلى السودان بشكل خاص ، وفى حديثه لقناة العربية قال الفريق ياسر العطا ان الجيش السودانى يقوم بجهود كبيرة من اجل حماية الاطراف من تسرب بعض الارهابيين وبالذات الدواعش من ليبيا خاصة مع التعزيزات العسكرية والحشود الكبيرة حول مدينة سرت والمعركة المرتقبة التى قد تشارك فيها اطراف اقليمية الى جانب طرفى الصراع الليبى والمليشيات والمرتزقة والحركات الارهابية والتنظيمات التكفيرية التى تنشط فى ليبيا منذ فترة .

الفريق عطا اوضح ان استنفارا كبيرا تشهده الحدود السودانية الليبية لمنع تسرب اى عناصر ارهابية من ليبيا ، وابان الفريق عطا ان تنسيقا كان قائما بين الجيشين السودانى والليبى ، وكل يقوم باغلاق الحدود من جهته الا ان التطورات المتلاحقة فى ليبيا جعلت الجيش هناك ينكفئ للداخل ويترك الحدود ، وهذا ما يجعل مهمة الجيش السودانى اكبر واكثر تعقيدا متمنيا ان تنجح جهود الجيش وقوات الدعم السريع فى منع تسرب الارهابيين الدواعش وغيرهم الى بلادنا .

العطا اكد ان ليبيا الان ساحة تجمع الارهابيين والمليشيات والمرتزقة من كل اصقاع العالم اضافة الى جنود بعض الدول الاقليمية وهذا يجعل من الوضع فى ليببا حساسا ودقيقا ولابد ان يقوم الجيش بدوره تاما فى تأمين الحدود ومنع انتقال اى مخاطر للبلد من الجارة ليبيا .

عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا اكد ان احد اكبر المخاطر المحدقة بنا فى هذه القضية ان الأجانب والحركات المتطرفة مثل داعش والقاعدة لن يكون لهم مأوى وقد يلجأون إلى السودان ، وقال ان الجيش على اهبة الاستعداد لمنع اى تسرب محتمل للارهابيين كما ان هناك كتائب في العمق جاهزة للتحرك في أي وقت نحو الحدود أيضاً.

اننا فى هذه المساحة نقول ان واجب الجميع الحذر والعمل مع بعض لمنع انتقال الارهاب الى بلادنا من ليبيا وبالطبع تقوم القوات المسلحة بمهمتها المنتظرة منها فى حماية البلد وحراسة حدودها لكن لابد ان يعى الجميع ان المهة ليست قاصرة على القوات المسلحة وان كانت هى تقوم بالمهمة الاكبر والاعظم فى هذا الامر لكن على المواطنين جميعا ان يوفروا اى معلومات عن تحرك مشبوه لافراد او جماعات يمكن ان يكونوا عناصر من الارهابيين متسربين من ليبيا فمن المعروف ان التداخل الكبير والترابط القوى بين السودان وليبيا والحدود الطويلة وسهولة التسرب اضافة الى القبائل المشتركة بين البلدين كل هذه وغيرها عوامل قد تجعل من تسرب عناصر الى السودان من ليبيا امرا يصعب اكتشافه ، لذا على المواطنين ان يبلغوا عن اى اشتباه مهما اعتبروا المعلومات غير ذات جدوى ، وايضا لابد من مراقبة من تورطوا فى السابق وارتبطوا بشكل او اخر مع الارهابيين فى ليبيا ان تتم مراقبتهم خاصة اولئك الذين لهم علاقة بشكل او اخر بسفر بعض الشباب السودانيين من الجنسين الى ليبيا ومالى والصومال والعراق وسوريا وتركيا والانضمام الى الجماعات الارهابية ، وتعتبر مراقبة هؤلاء مهمة اذ ربما كان لهم دور فى وصول بعض الارهابيين الى السودان واخفاءهم كما فعلوا فى السابق وساعدوا الارهابيين سرا فى السفر للقاعدة وداعش ، وقد يقومون الان بايواء الارهابين الهاربين من ليبيا ، وهنا يلزم على الناس كل الناس ان يغلبوا الهم الوطنى والمصلحة العليا للبلد على العلاقات الخاصة والقرابة والجوار ويبلغوا عن اى شيء يشتبهون فيه فى دوائر حواضن الارهابيين ومن كانوا يوما داعمين لهم .