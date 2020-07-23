فتح معبر أرقين و(52) بصاً في طريقها للخرطوم

فتحت السلطات المختصة أمس معبر أرقين الذي أغلقته اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية د. حيدر البدوي أن السلطات سمحت بدخول (52) بصاً وهي جملة البصات المعنية بنقل السودانيين العالقين والذين يزيد عددهم عن الألف، وأكد أن البصات في طريقها لمدينة دنقلا ومنها إلى الخرطوم.

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وقال البدوي بحسب صحيفة الصيحة، إن هناك حالة استنفار كاملة لمنصة رجال الأعمال بغرض ترتيب الإيواء والإطعام والكشف الطبي للعالقين قبل السماح للأصحاء بالذهاب إلى ذويهم.

وكان العالقون بمنطقة السباعية قد دخلوا في اشتباكات مع الشرطة المصرية أمس الأول بعد إغلاقهم للطريق الصحراوي الذي يربط القاهرة بأسوان إثر إصرار العالقين على العبور، وأدت الاشتباكات لحدوث بعض الإصابات تم نقلها للمستشفيات لتلقي العلاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)