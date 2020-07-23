بالصورة.. الولاة المدنيين الجدد في (18) ولاية

التاريخ: 23-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الأربعاء، رسمياً تعيين (18) والياً مكلفاً، بينهم سيدتان لولايات السودان المختلفة. Advertisements ووفقاً للوثيقة الدستورية، فإن حق تعيين الولاة لم يعطِ للحرية والتغيير، ولا حتى المكون العسكري، طرفي الاتفاق، بل يظل من سلطة رئيس الوزراء على أن يعتمدهم مجلس السيادة الانتقالي بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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