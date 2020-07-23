أهالي “الحواتة” يدخلون في اعتصام ويهددون بالتصعيد

دخل أهالي مدينة “الحواتة”بولاية القضارف في إعتصام مفتوح للمُطالبة بإنشاء طريق (الفاو، المفازة، الحواتة) وغياب التنمية.

وأكد رئيس لجنة الاعتصام د. حيدر عبد الحفيظ خلال مخاطبته المعتصمين إن الإعتصام لن يكون الخطوة الأخيرة وستعقبه وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء وتسليم مذكرة لرئيسه.

على صعيد متصل طالب رئيس لجنة الإعلام محمد خير عبد النبي بحسب صحيفة الجريدة، بمحاسبة شركة “دلتا” المسؤولة عن تنفيذ المشروع والمملوكة لعضو بارز بالنظام السابق.

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وكشف عن أن أمانة حكومة ولاية القضارف منحت الشركة عطاء تنفيذ الطريق منذ العام (٢٠١٦) إلا أنه لم يتم إنشائه حتى اليوم، مشيراً إلى أن الطريق مهم جداً لمحليات الرهد الكبرى ويقدم خدمات لأكثر من (١٥٠) قرية. مؤكداً استمرار الإعتصام لحين تحقيق مطالبهم بإنشاء الطريق الذي تزداد أهميته في فصل الخريف. وقال: إن لم تستجب الإنتقالية لمطلبنا سيتم نقل الإعتصام لمحلية الرهد ثْم إلى أمانة حكومة ولاية القضارف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)