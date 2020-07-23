رفع اعتصام أمري

قررت اللجنة العليا لاعتصام أمري رفع الاعتصام عقب اجتماعها مع وفد مجلس السيادة الذي وصل أمس الأول إلى أمري برئاسة محمد الفكي سليمان، وخاطب محمد الفكي وممثل وزارة المالية الاتحادية علي عسكوري ورئيس اللجنة العليا للاعتصام عماد حسين المعتصمين.

وأعلنت اللجنة العليا عن تشكيل لجنة خاصة باشراف عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان لفتح ملف سد مروي والتحقيق في كافة القضايا بما فيها الشهداء.

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وبحسب صحيفة الجريدة، التزم مجلس السيادة ووزارة والمالية بتأهيل وصيانة بيارة المشروع وتطهير الترع مع وزارة الري مع مخاطبة وزارة المالية لاستجلاب آليات متحركة لنظافة وتأهيل الترع.

وفي السياق ذاته تم الاتفاق على استكمال الآبار الاسعافية الاربعة المصدقة سلفاً والتاكيد على ضرورة معالجة أوضاع العاملين إيذاناً ببدء تشغيل المشروع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)