توقعات بزيادة تعرفة المياه بمدني 300%

كشفت مصادر، عن زيادات مرتقبة في تعرفة المياه بولاية الجزيرة تتجاوز الـ٣٠٠% اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل. وأرجعت مصادر – فضلت حجب اسمها – الزيادات المرتقبة للتضحم الذي تشهده معدات المياه وزيادة المرتبات (السلع والخدمات) بجانب الضعف الذي يشهده بند التنمية. Advertisements وتوقعت ذات المصادر زيادة تعرفة خطوط الدرجة الأولى من ٦٠ إلى ٢٥٠ جنيه ، والدرجة الثالثة من ٤٥ إلى ١٧٥ جنيه. وبحسب صحيفة الجريدة، أن الزيادات فرضتها الظروف التي تشهدها البلاد لتوفير خدمات المياه وحتى لا يتضرر المواطن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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