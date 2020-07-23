مناوي يرهن حل المشاكل السياسية والأمنية بهيكلة المؤسسة العسكرية

التاريخ: 23-يوليو-2020
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رهن رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي حل المشاكل السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
وأوضح في مداخلته التي قدمها في المؤتمر الذي عقدته الجبهة الثورية لتدشين نشاطها السياسي بالداخل أن ذلك يتم عن طريق التجنيد وصياغة الدستور.
ودعا إلى مراجعة الوثيقه الدستورية، وإتهم مناوي الأحزاب بأنها تسعى لتنفيذ أنقلاب عن طريق الأفراد المنتسبين لها في القوات المسلحة، وطالب لجنة إزالة التمكين بالعمل على إعادة الأموال المنهوبة مبيناً أن هنالك شركات خارج النظام المالي.
وقطع مناوي بحسب صحيفة الجريدة، بأن منبر جوبا سيكون آخر محطة لتحقيق السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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