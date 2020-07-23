البشير يفجر مفاجأة خارج قاعة المحكمة

في جلسة أمس الأول بمباني معهد القضاء بأركويت حيث تقام محاكمة منسوبي نظام الإنقاذ الذين نفذوا الانقلاب في العام (1989)، وكان البشير منذ دخول الفقص الخاص بالمتهمين مع أعضاء مجلس الإنقاذ، كان يبدو في حالة تفاؤل وقام بتحية الموجودين بالقاعة رافعاً يديه وهو يرتدي ملابس السجن ونظارة ويضع على فمه الكمامة ويرتدي جونتات.

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وبحسب صحيفة الدار، مع اقتراب أحد ممثلي الدفاع من الفاصل بقفص الاتهام قال البشير مبتسماً: بأن الأخبار التي تأتيه من الخارج بأنه مازال يحتفظ بشعبية وسط المواطنين على الرغم من سقوط حكم الإنقاذ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)