تركيا: أي انتشار مصري في ليبيا “مغامرة عسكرية خطيرة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت أنقرة، اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع موسكو على مواصلة الضغط من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، لكنها طالبت بانسحاب قوات الجيش الوطني من المواقع الرئيسية حتى يتسنى الوصول لصفقة موثوقة، ووجهت تحذيرا لمصر.

وبحسب وكالة “رويترز”، قال إبراهيم قالن، كبير المستشارين الأمنيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “توصلنا للتو إلى اتفاق مع روسيا للعمل على وقف إطلاق نار موثوق به ومستدام في ليبيا”.

وتضمن الاتفاق بين تركيا وروسيا، اليوم، دعوة لاتخاذ إجراءات للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وجهود لتعزيز الحوار السياسي بين الجانبين الليبيين المتنافسين.

ومع ذلك اشترطت تركيا انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي من بعض المواقع. كما وجه قالن تحذيرًا لمصر قائلًا:

أي انتشار مصري في ليبيا سيعوق جهود إنهاء القتال وسيكون محفوفا بالمخاطر للقاهرة، أعتقد أنها ستكون مغامرة عسكرية خطيرة لمصر.

وأضاف قالن أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى العودة إلى “الخطوط الأمامية الليبية في عام 2015″، قائلًا: “لكي يكون وقف إطلاق النار مستداما يجب أن تقوم قوات حفتر بإخلاء الجفرة وسرت”.