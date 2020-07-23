«في حادثة غريبة مستهجنة» مجهول يتبرز على منبر الجمعة بأحد مساجد الخرطوم

التاريخ: 22-يوليو-2020
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في حادثة قبيحة مستهجنة فوجىء المصلون بمسجد الحماداب العتيق جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء عند صلاة العشاء، بمجهول متبرزاً بمنبر الجمعة وصحن المسجد.
وقال الداعية الاسلامي “محمد هاشم الحكيم” أحد سكان الحي «جريمة لا تصدق
للمرة الثالثة، مجهول يتبرز داخل مسجد الحماداب العتيق عقب تجديده».
واضاف: تبرز في منبر الجمعة وفي موكيت الصلاة، وتقدم «الحكيم» ببلاغ للسيد مدير الشرطة والجهات الامنية لحسم المسألة لابعاد شبهة الاستهداف الديني وجرائم الكراهية، «وفق قوله».
وناشد “الحكيم” أهل الخير بالتبرع للمسجد بكاميرات مراقبة في ظل هذه الحادثة الشاذة والغريبة المتكررة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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