رسالة من حمدوك إلى لجان المقاومة وشباب الثورة.. تعرف على التفاصيل

التاريخ: 22-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، رسالة إلى لجان المقاومة وشباب الثورة, بالتفرغ للمعركة الأشرس المتمثلة في البناء. Advertisements وقال حمدوك في مؤتمر صحفي الأربعاء، وفق صحيفة السوداني“داير أوجه رسالة بالذات لشباب المقاومة وشباب الثورة: كانت معركة شرسة جداً لإسقاط النظام،لكن خلونا نبدأ المعركة الأشرس معركة البناء،نشتغل عشان نحول ونبني هذا الشعب مع بعض. نتظاهر نعتصم نعمل.. لكن ما يغيب عن البوصلة بتاعتنا البناء للسودان البنحلم بيهو.” الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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