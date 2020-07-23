حمدوك: المستشارين في مكتبي ( 4 ) فقط

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن عدد المستشارين في مكتبه 3 –أو 4 فقط, معتبراً إنه عدد قليل وأوضح في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء مساء الأربعاء، ان هنالك جيوشا من المستشارين في مكاتب رؤساء الوزراء في العالم.

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وأضاف: وفق صحيفة السوداني “لو في اي حساسية يبقى في حاجة غلط, الدور الرئيس تقديم الاستشارة في المسالة المعينة لرئيس الوزراء” وأكد عدم وجود مستشار يعمل في استشارة أخرى دون ان يشرف هو شخصيا على ذلك.

وقال ان الحديث عن “المزرعة” وحاضنة سياسية أخرى اشاعات لا أساس لها, مضيفا: ” هذا شكل من اشكال الاستفزاز، نحن نعمل وفق برنامج حقيقي وننجز فيه ونعمل مع بعض، نركز على الأشياء التي توحدنا”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )