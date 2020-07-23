عاجل.. تفاصيل محاكمة إخوانيا بارزا بتهم "الثراء الحرام"

الأربعاء 22 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

بدأت محكمة سودانية الأربعاء، أولى جلسات محاكمة القيادي البارز في نظام الإخوان البائد، الحاج عطا المنان، بتهمة الثراء الحرام والمشبوه (التربح)، واستغلال الوظيفة، والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.



ومثل عطا المنان، أمام المحكمة المنعقدة في المعهد القضائي والقانوني شرقي العاصمة الخرطوم والتي ترأسها قاضي محكمة الاستئناف عوض بلال فضل الله.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، فقد أخذت المحكمة في جلسة الإجراءات، علما بأسماء هيئة الاتهام من النيابة العامة ممثلة الحق العام، التي يرأسها رئيس نيابة الثراء الحرام والمشبوه، محمود سيد أحمد، وبحضور المحقق محمد حسن، وهيئة الدفاع عن المتهم، والتي يمثلها عدد من المحامين.

وحددت المحكمة مواصلة جلساتها والنظر في الدعوى الجنائية الأربعاء 12 أغسطس/آب المقبل.

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ويواجه الإخواني الحاج عطا المنان تهما تندرج تحت المادتين 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه للعام 1989 والمتعلقتين باستغلال الوظيفة والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.

ويحتجز عطا المنان، منذ أشهر في السجن القومي كوبر على ذمة التحقيق في جرائم فساد، وهو من القيادات البارزة وظهر عليه الثراء الفاحش بشكل مفاجئ.

ويمتلك صحيفة "آخر لحظة" المحلية، ويرأس مجلس إدارة مصرف النيل الذي يملك غالبية أسهمه وله مزارع دواجن في أطراف العاصمة الخرطوم كانت قد أثارت كثير من الجدل.

وفي أبريل الماضي، أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، استرجاع 24 قطعة أرض داخل الخرطوم، من الحاج عطا المنان بعد ثبوت حصوله عليها بشكل غير مشروع.

والثلاثاء، انطلقت جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و39 من رموز نظام الإخوان البائد، في قضية انقلاب 1989م الذي أوصل هذه الجماعة الإرهابية إلى السلطة في البلاد.

ويأتي محاسبة رموز الإخوان على الجرائم التي ارتكبوها خلال 3 عقود ماضية، على رأس مطالب السودانيين للحكومة الانتقالية التي أنجبتها الثورة الشعبية.