عاجل.. إعلان قائمة حكام الولايات بالسودان

الأربعاء 22 يوليه 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الاربعاء، قائمة باسماء ولاة الولايات المدنيين.

وقال في موتمر صحفي ان الخطوة تاتي في إطار إستكمال هياكل السلطة المدنية وان قائمة الولاة المدنيين، والذين سيتولون مهامهم في الأيام القليلة القادمة إعتمدت بشكل كبير على ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير. وتضمنت قائمة الولاة الآتية اسمائهم السيد/ أيمن خالد نمر – ولاية الخرطوم. السيد/ عبدالله شنقراي أوهاج – ولاية البحر الأحمر. السيد/ عبدالله أحمد علي إدريس – ولاية الجزيرة. السيد/ إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق – ولاية النيل الأبيض. السيد/ سليمان علي محمد موسى – ولاية القضارف. السيد/ عبدالرحمن محمد نورالدائم التوم – ولاية النيل الأزرق. Advertisements السيدة/ أ.د. آمال محمد عزالدين عثمان – الولاية الشمالية. السيد/ د. حامد البشير إبراهيم – ولاية جنوب كردفان. السيد/ موسى مهدي إسحاق – ولاية جنوب دارفور. السيد/ صالح محمد صالح عمار حامد – ولاية كسلا. السيد/ الماحي محمد سليمان الماحي – ولاية سنار. السيدة آمنة أحمد محمد أحمد المكي – ولاية نهر النيل. السيد/ خالد مصطفى آدم عثمان – ولاية شمال كردفان. السيد/ حامد عبد الرحمن صالح – ولاية غرب كردفان. السيد/ محمد حسن عربي – ولاية شمال دارفور. السيد د. محمد عيسى عليو – ولاية شرق دارفور. السيد/ محمد عبدالله الدومة – ولاية غرب دارفور

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