عاجل.. حمدوك: تعديل الموازنة زاوج بين الدعم النقدي والانتاجي

الأربعاء 22 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشف دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء ان الطاقم الذي يسر العمل لمكتبه يعتبر اصغر طاقم لمكتب رئيس وزراء في العالم، حيث لا يتجاوز عدد الاستشاريين العاملين فيه الاربعة، مشيراً الى أن السودان تحول من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني والذي يتحمل فيه الجهاز التنفيذب ممثلاً في رئيس الورزاء العبء الاكبر في تسيير شئون الحكومة.



وطالب بعدم تضخيم الامر، ونافياً في الوقت نفسه أي تغول من الاستشاريين على دور او عمل رئيس الوزراء، مشدداً علي ان كل ما يقوم به المستشارين انما هو بتوجيه مباشر منه وفي اطار الدور المناط ان يقوموا به

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جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بماني مجلس الوزراء لاعلان تعيين الولاة الولايات المدنيين.

وعن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وصف رئيس الوزراء هذا الملف بالمعقد ورغماً عن ذلك فقد نجحوا بعد عمل ونقاش مستفيض في تخفيض الحكم السابق من 11 مليار دورلار امريكي وتقليصه الي 400 مليون دولار واضاف انهم يعملون مع جهات خارجية لتوفير هذا المبلغ .

كما كشف ان هناك مجهودات تبذل لاصدار تشريع يحصن الدولة السودانية من اي محاكم في المستقبل، مبشراً في حال اتمام الامر سوف يحدث تغيير كبير جداً في تعامل المجمع الدولي مع السودان مما يمكن الرجوع الى المجتمع الاقليمي والدولي اكثر ثباتاً، وان ابواب الاستثمار سوف تفتح علي مصرعيها للسودان.

كما وجه دكتور عبدالله حمدوك في خاتمة المؤتمر الصحفي رسالة الي شباب الثورة والمقاومة اعترف فيها ان معركة اسقاط النظام البائد التي قام بها شباب الثورة والمقاومة كانت معركة شرسة جداً لكنه لفت نظرهم "الي ان المعركة الاشرس التي على الجميع ان يخوضها هي معركة البناء لبناء السودان" وطالبهم بالتركيز على الأشياء التي توحدهم لتنفيذ برنامج الثورة.