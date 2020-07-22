التاريخ: 22-يوليو-2020
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أكد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، عدم صحة إجبار الوزراء السابقين على الاستقالة، مشيراً إلى أنه تم تقييم قدرة العمل الجماعي وروح الفريق للوزراء.
وأضاف حمدوك في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، وفق صحيفة السوداني “لدينا وحدة تقييم وأنا على تواصل شخصي ويومي مع كل الوزراء وبقدر أقييم الأداء لمصلحة الشعب”، وتابع: “كلنا شغالين للصالح العام ومافي كبير والثورة أكبر من أي زول”.
وكشف أنه تم تقديم اقتراح الاستقالات الجماعية للسماح برئيس الوزراء باتخاذ القرار المناسب وقال: “أنا شخصياً كنت أرى استقالة الوزير فيها نوع من حفظ الكرامة لذلك سعينا لتأسيس منهج في العمل العام يحافظ على الكرامة”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك: لا صحة لإجبار الوزراء على الاستقالة ولدينا وحدة تقييم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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