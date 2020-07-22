رئيس الوزراء: بعض الإشاعات يقصد بها الاستفزاز

التاريخ: 22-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements قال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك إن بعض الإشاعات يقصد بها الاستفزاز.

واضاف وفق صحيفة السوداني: مثل الأحاديث السابقة عن العراب، وكأنما هنالك دوما شخص ما يقف خلف رئيس الوزراء الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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