حمدوك: سيتم رفع الدعم التدريجي عن البنزين والجازولين

أعلن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أنه سيتم رفع الدعم التدريجي عن البنزين والجازولين وذلك وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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